Движение по трассе «Кола» будет временно ограничено утром 16 июля

Автомобилистов, направляющихся в Петербург, предупредили о временном ограничении на трассе «Кола».

16 июля на 45 минут будет полностью перекрыт путь из-за разводки моста через Неву рядом с деревней Марьино в Кировском районе.

С 10 до 10:45 Ладожскую переправу разведут для пропуска парусника «Россия», предупреждает 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».