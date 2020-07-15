15 июля 2020, 20:47
Общество

Движение по трассе «Кола» будет временно ограничено утром 16 июля

Ладожский мост в Ленобласти разведут для пропуска судна

Автомобилистов, направляющихся в Петербург, предупредили о временном ограничении на трассе «Кола».

16 июля на 45 минут будет полностью перекрыт путь из-за разводки моста через Неву рядом с деревней Марьино в Кировском районе.

С 10 до 10:45 Ладожскую переправу разведут для пропуска парусника «Россия», предупреждает 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

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Метки: 
транспорт
ладожский мост
«Кола»
парусник
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