Медики потеряли в зарплате из-за коронавируса

Текст: Георгий Чентемиров

Мария Кочкина – медсестра в Республиканской больнице в Петрозаводске. В сфере медицины работает с 1993 года. Сперва трудилась в одном из районов Карелии, потом переехала в Петрозаводск, попала в хирургическое отделение РБ. Говорит, всегда знала, что это – дело ее жизни. Работу свою Мария любит, но сейчас впервые задумывается о том, чтобы уйти. Впрочем, как и многие другие ее коллеги.

Причина для России банальная: зарплата. За июнь Кочкина получила 7 тысяч рублей аванса и 15 тысяч рублей зарплаты. Итого – 22 тысячи. Это вместе с переработками и совмещением.

– Мне 15 тысяч нужно отдать по ипотеке. И 5 тысяч рублей квартплата. Я, получив зарплату, едва не заплакала, – рассказывает Мария.

Коллега Кочкиной, пожелавшая остаться неизвестной, говорит: многие именно плакали.

– На ту зарплату, которую нам сейчас выплатили, я пришла пять лет назад. Одна санитарочка вместе с авансом получила 11,5 тысячи. Медсестра, работающая в операционном блоке, получила зарплату 18 тысяч рублей. И это – на 1,25 ставки.

– Я, отработав в июне ровно 200 часов (Полторы ставки. – Авт.), с ночными и надбавками за вредность, получила на руки 23 тысячи, – подтверждает подруга Марии, работающая в той же больнице.

Есть нюанс: в июне медикам Карелии ко Дню медицинского работника выдали премию. Она, пожалуй, позволит Марии и ее коллегам не умереть с голоду в ожидании аванса. Однако, как говорит медбрат Республиканской больницы, даже вместе с этой премией зарплата у некоторых вышла ниже, чем обычно.

– Да, была премия ко Дню медика, но потеряли мы больше. За июнь пришла зарплата 18 тысяч рублей, – говорит медбрат из Республиканской больницы. – Когда началась пандемия, зарплаты упали. Это правда, это не только хирургия, но и ЛОР-отделение, и другие.

– Они мотивируют это тем, что мы якобы не выполнили план по пациентам. Оказывается, у нас сдельная оплата труда! Мы что, магазин или парикмахерская?

– возмущается санитарка РБ.

– Людям, имеющим детей до 16 лет, государство выплачивает деньги, и неважно, работаешь ты или нет, пострадал от пандемии или нет. А нам что делать? У меня на иждивении дочь – только со студенческой скамьи, и работу еще ищет, – говорит еще одна коллега Марии Кочкиной.

Отметим, что за два дня журналисту портал «Петрозаводск говорит» позвонили и написали около десятка медиков. Все они говорили одно и то же: зарплаты резко упали. То есть проблема касается явно не одного человека.

Мы попросили Министерство здравоохранения Карелии прокомментировать эти жалобы. Пресс-секретарь Минздрава запросила информацию в Республиканской больнице. Там ответили, что Мария Кочкина за июнь получила зарплату даже выше, чем за май. Правда, это с учетом премии ко Дню медработника. Что же касается плана, то, действительно, он существует: в мае и июне медики «выполнили» его лишь на 60 процентов.

Краткая справка: почти вся российская медицина оплачивается из Фонда ОМС. Причем деньги «приходят» в лечебное учреждение вслед за пациентом. Если число пациентов снижается, ассигнования сокращаются. Фактически российские врачи имеют сдельную оплату труда.

Люди объясняют: из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, плановых больных, конечно, стало меньше. Но работа от этого, по сути, не изменилась.

– Срочные операции никто не отменял. Дежурить в больнице по ночам и на выходных все равно надо, – говорит медсестра. – Мы все перерабатываем, как и раньше.

Так, Мария в июле отработает 220 часов. В переводе на офисную пятидневку это дает 11-часовой рабочий день. И это – вместе с ночными дежурствами, стрессом, ответственностью за жизнь пациентов.

– У нас тяжёлое отделение, нагрузка на постовую медсестру – 30 человек, зачастую больше. Работа круглосуточная. Все перерабатывают, медсестер не хватает, не очень-то хотят к нам идти, – констатирует другая работница.

– У меня была мысль: надеть противочумный костюм, прийти в понедельник и сесть возле больницы с плакатом: «Уважаемая администрация, добавьте на взносы по ипотеке». Какое-то отчаяние. Нас просто утоптали с этим коронавирусом,

– говорит Кочкина.

«Коронавирусных» доплат Мария и ее коллеги не получают. Считается, что они не контактируют с зараженными, а значит, и на компенсации рассчитывать не могут.

– По какой-то причине полагают, будто мы не находимся в зоне риска, – говорит санитарка Республиканской больницы. – Ходим в одноразовом халате и масках. Это, очевидно, должно нас защитить. А в оперблок, например, людей привозят без всяких анализов, срочно.

Вот недавно доставили какого-то мужчину порезанного. От госпитализации он отказался, анализов у него не брали. Но зашивать-то его пришлось! Есть у него инфекция или нет? Поди потом доказывай, что ты в больнице заразился, а не в магазине...

Мария объясняет: в отделении есть «изолятор», куда помещают срочных пациентов, у которых не сделан анализ. И в этом изоляторе всегда кто-то есть. Но за риск это, очевидно, не считается.

Зампредседателя профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова сообщила, что в профсоюз никто из наших собеседников не обращался. Однако ей известно, что зарплата у медиков упала.

– Учреждения в связи с эпидемией были переведены на особые условия работы. Они объемы не выполняют, и лечебные учреждения потеряли доходы. Это не только в Карелии, но и в целом по России. Сейчас правительство и Фонд ОМС рассматривают вопросы возмещения, – объяснила специалист.

– В принципе, людей можно было отправлять в простой и не платить им зарплату. Но в простой их никто не отправил. Они работают, но показатели учреждения не выполняют из-за коронавируса.

Ирина Смирнова предположила, что деньги медикам потом выплатят – возможно, в виде премий. Сейчас же надо быть благодарным хотя бы за то, что не случилось задержек по зарплате.

Из-за коронавируса во всем мире, и, в частности, в России, «вспомнили», как важны медики. Власти запустили пафосные флешмобы – например, «Спасибо врачам». Глава Карелии Артур Парфенчиков чуть не ежедневно размещает на своей официальной странице фотографии медицинских работников. Есть, конечно, и реальная помощь. Врачей, работающих с коронавирусом, буквально осыпали деньгами. Те, кому «повезло» контактировать с инфицированными, нередко получают зарплаты в шестизначных числах. И это – абсолютно правильно.

Но есть маленькая проблема: кроме COVID-19, существуют и другие болезни, которыми страдают люди. И их должен кто-то лечить.

Любому здравомыслящему человеку очевидно: если врачей наказывать за «невыполнение плана», план начнут перевыполнять гробовщики.

– Мне понятно, что деньги за коронавирус – это целевые деньги, но как-то все неправильно в нашем государстве, – говорит коллега Кочкиной. – Работники детских садов сидели дома и получали полную зарплату. Мы же ходили на работу; пусть пациентов меньше, но они были, и были операции, экстренная помощь.

В целом и Кочкина, и другие сотрудники заявляют, что за минувшие годы их доходы не выросли – хотя чиновники регулярно отчитываются о достижении всевозможных целевых показателей и гигантском росте ассигнований на медицину.

– Очень обидно, что твой труд не ценят. Ты круглые сутки на ногах, ответственность большая, а зарплата – на уровне минимальной. Мы хотим, чтобы наш труд оценивался адекватно сложности, нагрузке, ответственности, адекватно моральным и физическим затратам.

Лично я, приходя со смены, с суток, отсыпаюсь практически ещё сутки. Я не хочу работать на двух работах и не дожить до пенсии, или получить инвалидность от перенапряжения,

– говорит медсестра Республиканской больницы.

К сожалению, портал «Петрозаводск говорит» за короткое время подготовки этого материала сумел пообщаться только с персоналом Республиканской больницы. Если есть сотрудники и других медицинских учреждений, чьи зарплаты упали в последнее время, просим вас сообщить об этом в редакцию.

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