Около тридцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией вновь заболело около тридцати человек, сообщает республиканский оперштаб.

«28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС»,

– говорится в сообщении.

Выздоровели еще 15 человек: 7 в Петрозаводске, 5 в Олонецком районе, 2 в Лахденпохье и 1 в Прионежье.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 89,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,3 раза выше и составляет 294,6 случая, по Северо-Западу – 239,5.