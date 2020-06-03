Госпитализированы более 70 строителей с Белопорожских ГЭС в Карелии

В крупном очаге коронависа в Кемском районе завершена эвакуация вахтовиков, занятых на строительстве Белопорожских ГЭС.



Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по данным на девять часов вечера 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в Петрозаводске.

«76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 48 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – 2 человека»,

- говорится в сообщении оперштаба.



Еще десять рабочих с условно положительным результатом доставлены в инфекционное отделение Пряжинской ЦРБ. 18 человек с отрицательным результатом теста на COVID-19, но с симптомами респираторной инфекции, находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ. Трое остаются на сортировочном пункте в Беломорске. 12 человек находятся на самоизоляции в поселке Кривой Порог в Кемском районе.



«Всего 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями. Местонахождение 4 человек уточняется», - добавили в оперштабе.



На строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С четверга начнется заключительная дезинфекция поселка. Объект будет готов принять новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на ковид.