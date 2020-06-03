3 июня: главные видео, фото и новости дня

– Более двадцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 520 человек.

– Восемь новых случаев внебольничной пневмонии диагностировано в Карелии. Все заболевшие госпитализированы, сообщает республиканский оперштаб.

– Трассу «Кола» перекроют из-за буровзрывных работ. В течение трех дней федеральная трасса в Карелии будет закрыта на несколько часов.

– Жителей Кемского района перевозят в обсерваторы по всей республике. В среду началась транспортировка всех контактных жителей вахтового поселка Белопорожской ГЭС.

– Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске. За сутки COVID-19 выявили у 17 человек в столице Карелии.

- Петросовет избрал почетных граждан Петрозаводска.

- Июльская погода установится в ближайшие дни в Карелии.

- Детский лагерь «Айно» передадут в региональную собственность.

- Парфенчиков рассказал. как Карелия будет праздновать свою юбилей.