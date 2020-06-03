Детский лагерь «Айно» передадут в региональную собственность

Сегодня на очередной сессии депутаты Петросовета проголосовал за то, чтобы передать детский лагерь «Айно» в региональную собственность. Лагерь, расположенный в Прионежском районе на берегу озера Лососинное, сейчас не используется.

Лагерь представляет из себя 10 объектов недвижимости, расположенных на территории в восемь гектаров. Между тем, как сообщил председатель комитета экономического развития Эдуард Марченко, президент России поставил задачу по созданию круглогодичных лагерей и центров военно-патриотического воспитания. Именно этой функцией и хотят наделить «Айно», где можно также установить палаточный лагерь.

Чтобы привести объект в порядок, сегодня нужно около 74 миллионов рублей. Как отметил Марченко, эта сумма для города весьма существенная. При этом сейчас есть возможность получить крупную субсидию из федеральной казны, которую могут дополнить из регионального бюджета.

Лагерь будет находиться в оперативном управлении кадетского корпуса. Однако, как заверили чиновник, в нем могут отдыхать не только кадеты, но любые дети из Карелии и особенно из Петрозаводска.

Инициатива вызвала обсуждение. Так, депутат Галина Васильева усомнилась, что лагерь после передачи кадетскому корпусу останется общедоступным. Павел Сандберг считает, что лагерь после восстановления необходимо будет вернуть в муниципальную собственность.

В итоге Петросовет принял решение передать лагерь региону.