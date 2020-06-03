В Карелии возобновляют работу салоны Tele2

Снова открыл свои двери для посетителей первый в Карелии цифровой салон Tele2 в торгово - развлекательном комплексе «Лотос PLAZA» на Лесном пр., 47А, стр. 1. Салон работает в прежнем режиме с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Кроме того, возобновили работу точки продаж в торговом центре «Макси» на пр. Ленина, 14 и в торговом центре «Весна» на ул. Чапаева, 45, а также салон в городе Сегеже на ул. Северной, 6.

В салонах и модулях посетители могут подключиться к Tele2, подобрать смартфон или аксессуары к нему, а также получить широкий спектр не только телеком услуг: совершить денежные переводы, оформить страховку, кредит или подписку на онлайн - кинотеатр, поставить антивирус на смартфон, подключить интерактивное телевидение от «Ростелекома».

Во всех фирменных точках продаж оператор предпринял меры для минимизации рисков распространения коронавируса: продавцов обеспечили масками, антисептиками для рук, средствами для обработки поверхностей. Витрины и оборудование регулярно в течение дня обрабатываются. Салоны оборудовали специальной разметкой, которая помогает посетителям соблюдать дистанцию. Ввели возможность бесконтактных покупок.

Клиенты салонов Tele2 могут без контакта с продавцом выбрать номер, бесплатно взять SIM-карту и активировать ее дома. В приложении «Мой Tele2» доступна опция самостоятельной регистрации новой SIM-карты и упрощенная процедура активации второй и последующих для абонентов оператора.

«Сегодня жизнь возвращается в привычное русло, начинают работать торговые центры, а с ними открываются и наши флагманские салоны, где люди могут как подключиться, купить оборудование, так и решить накопившиеся вопросы. Именно в этой ситуации многие из нас лично убедились в том, насколько важна качественная и надежная мобильная связь, а также высокий уровень обслуживания. Органы власти даже внесли телеком в список предприятий, которые оказывают критически важные для населения услуги и должны работать бесперебойно. В период ограничений нам удалось сохранить 76% нашей розницы, чтобы быть рядом с нашими клиентами, и сейчас мы рады снова открыть для посетителей наши ключевые салоны»

- сообщает Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2.

В апреле в Карелии мобильный оператор Tele2 расширил возможности интернет-магазина. Теперь клиентам в Петрозаводске и Кондопоге доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт на дом. Процесс заказа занимает не больше 5 минут, доставка курьерской службой осуществляется от одного до двух дней.