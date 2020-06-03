В РЖД рассказали о сроках восстановления движения поездов до Мурманска

На месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области работают проектировщики. Специалисты составляют план по демонтажу поврежденной переправы и занимаются проектированием нового сооружения.

По словам главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова, движение поездов по временному участку будет организовано до 23 июня. А работы по возведению нового моста планируется выполнить к началу октября.

Как говорится на сайте ОЖД, предполагается, что новое пролетное строение моста будет длиной 110 метров. После исследований грунта будет принято решение, какой фундамент закладывать в основу моста. Тогда же будут определены конкретные сроки строительства.

«На текущий момент прогнозный срок до запуска моста в эксплуатацию составляет 4 месяца», - говорится в сообщении железнодорожников.

Напомним, 1 июня обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола – Выходной. По мосту проходила единственная железнодорожная ветка, связывавшая Мурманск с остальной частью страны. С 30 мая движение поездов было закрыто, перевозка пассажиров была организована автобусами.

Фото: паблик «Мурманск ДТП ЧП»