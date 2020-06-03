Июльская погода установится в ближайшие дни в Карелии

В европейскую часть России в ближайшее время придет тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешняя неделя – пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается,»

– рассказал синоптик.

Такая же теплая июльская погода, по словам Вильфанда, ожидается и в начале следующей недели.

Судя по климатическим картам Гидрометцентра России, теплеть в Карелии начнет с пятницы, 5 июня. В карельской столице температура воздуха в карельской столице ночью будет +10, а днем +19 градусов. А во вторник, 9 июня, столбик термометра вечером поднимется до +12, а днем до +24 градусов.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 4 июня, в Петрозаводске похолодает из-за прихода южного циклона «Изольда». Перед приходом дождя воздух прогреется до +14, затем похолодает до +11, также усилится восточный ветер до 13 м/с в порывах.