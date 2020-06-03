Стало известно, когда в Петрозаводске прогремит первая летняя гроза

Жителей карельской столицы ожидает перемена погоды. 4 июня в Петрозаводске похолодает из-за прихода южного циклона «Изольда».

Как предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», перед приходом дождя воздух прогреется до +14, затем похолодает до +11, также усилится восточный ветер до 13 м/с в порывах.



Но за похолоданием последует потепление до +19. Смена погоды произойдет к пятнице. По сообщению паблика, 5 июня в Петрозаводске есть вероятность первой грозы. В субботу и воскресенье потеплеет до +20, +23 градусов.



По сообщению группы, на следующей неделе возможен приход сильной и влажной жары.