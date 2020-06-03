Петросовет избрал почетных граждан Петрозаводска

Депутаты Петрозаводского городского совета проголосовали за кандидатуры на звание почетных граждан карельской столицы. Ими стали главный врач Городской детской больницы Елена Аксентьева и председатель карельской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Черненко.

Замглавы Петрозаводска Диана Евстигнеева отметила, что Елена Аксентьева – известный врач, много сделала в сфере защиты детства и материнства, ведет активную общественную работу. Евстигнеева отметила, что присвоение высокого звания врачу – в том числе дань уважения медицинскому сообществу.

Второй человек, который удостоился звания почетного гражданина, – председатель совета ветеранов Николай Черненко. Он много лет проработал в органах власти, был депутатом Петросовета, трудился министром социальной защиты, и сейчас не теряет тесной связи с властью. Так, он входил в избирательный штаб Владимира Путина и руководил там работой с ветеранскими организациями, организовывал встречи с ветеранами, где активно агитировали приходить на выборы. Также Черненко выступал в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста.

За кандидатуру Черненко проголосовали почти все депутаты Петросовета. Против выступила Галина Васильева.