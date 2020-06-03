Спасатели привезли корм для животных в пострадавший при пожаре приют

Карельские спасатели привезли упаковки корма в приют для бездомных животных, который в начале неделе пострадал в результате пожара.

Напомним, утром 1 июня в деревянной постройке приюта «Дорога домой» на проезде Строителей возник пожар. Огонь повредил крышу столовой для животных, сами подопечные не пострадали. Однако из-за пожара оказалось негде готовить еду для собак. При том что в приюте содержатся 62 собаки.

«Главное управление МЧС России по Республике Карелия не смогло остаться в стороне и оставить собак без еды. Мы сразу же приняли решение, оказать поддержку и накормить собак, в такое непростое время», - сообщает паблик министерства.

Фото: МЧС по РК