03 июня 2020, 20:31
В Песках поймали нелегального торговца цветами
В отношении предпринимателя на Соломенском шоссе составили протокол
Очередной рейд по местам нелегальной торговли прошел в столице Карелии. Сотрудники городской администрации вместе с полицейскими проинспектировали Соломенское шоссе.
По итогам проверки был выявлен один нарушитель. На нелегального предпринимателя, торгующего рассадой, составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-центр мэрии.
Власти города призывают горожан избегать мест незаконной торговли.
Фото: пресс-служба администрации города