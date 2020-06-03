В Песках поймали нелегального торговца цветами

Очередной рейд по местам нелегальной торговли прошел в столице Карелии. Сотрудники городской администрации вместе с полицейскими проинспектировали Соломенское шоссе.

По итогам проверки был выявлен один нарушитель. На нелегального предпринимателя, торгующего рассадой, составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-центр мэрии.

Власти города призывают горожан избегать мест незаконной торговли.

Фото: пресс-служба администрации города