Как карельских моряков вызволяли из питерской обсервации

Жесткие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, многих застали вдали от дома. Возвращение на родину превратилось в преодоление самых неожиданных препятствий. Алексей и его товарищи по экипажу, вернувшиеся из почти полугодового рейса из-за границы, оказались в обсервации под Санкт-Петербургом.

Моряки на себе испытали, как на практике выглядят обещания правительства Карелии организовать доставку жителей республики из обсерваций Москвы и Санкт-Петербурга.

Экипаж судна «WL MUROM» (ИМО 9674385, флаг Мальты) прибыл в петербургский порт 20 мая. Среди девяти членов экипажа трое моряков были из Петрозаводска. Экипаж ушел в рейс 15 декабря 2019 года, люди не были дома почти полгода.

- Рейс проходил нормально, у нас не было никаких задержек из-за коронавируса. Последний порт захода у нас был бельгийский Антверпен. Все получилось удачно, судно зашло в Питер. К нам пришла сотрудница Роспотребнадзора, у всех измерили температуру, исследований на коронавирус не делали. Сотрудница Роспотребнадзора нам в лоб сказала, что мы все должны ехать в обсерватор. Хотя до этого были разъяснения, что экипажи возвращающихся судов должны проходить изоляцию по месту жительства. Мы были в полной уверенности, что будем проходить самоизоляцию дома. Среди нас были двое петербуржцев, их отпустили домой. Остальных отправили в обсерватор,

- рассказал Алексей.

По его словам, можно было снять квартиру в Санкт-Петебурге и там самоизолироваться на две недели. Но в этом случае нужно было оплачивать расходы и на аренду квартиры, и на питание.

- Нам пришлось согласиться на обсерватор, - сказал Алексей.

По его словам, условия жизни под Питером оказались неплохими:

- Я в интернете посмотрел, какие бывают условия в других регионах. В спортзале стоят раскладушки и это названо обсерватором. По сравнению с этим, у нас был почти пятизвездочный отель. Кормили хорошо, был вай-фай, телевизор, балконы. Девушка-саксофонистка тоже сюда попала, каждый вечер концерты устраивала.

По словам Алексея, народа в обсерваторе становится с каждым днем все больше, так как постоянно прибывают самолеты с россиянами из Лондона, Майами, Гоа, Бали.

Алексей и его товарищи были уверены, что после окончания карантина республиканские власти организуют безопасную доставку домой. В противном случае, если бы моряки воспользовались поездом или другим транспортом, то им пришлось бы вновь на две недели «залечь» в режим самоизоляции.

Уверенности в том, что их не бросят, добавляло распоряжение главы РК Артура Парфенчикова от 19 мая 2020 года, в котором было дано прямое поручение Минтрансу РК и Минздраву РК организовать доставку прибывающих из-за границы жителей республики в Карелию с соблюдением требований Роспотребнадзора.

20 мая на официальном сайте карельского правительства появилось разъяснение, где сообщалось, что после прохождения обсервации из Москвы и Санкт-Петербурга граждан будут вывозить на специальных автобусах.

Мать Алексея Ирина Николаевна заранее обеспокоилась тем, чтобы организовать доставку сына домой. Она обращалась в карельский минтранс, в карельский минздрав, в администрацию главы РК с просьбой предоставить морякам автобус до Петрозаводска. Ирина Николаевна призналась, что перестала верить тому, о чем пишут СМИ, так как лично столкнулась с жесткой реальностью.

- То, что расписано на официальном сайте правительства Карелии, не соответствует действительности. Я написала Парфенчикову, а оттуда мое обращение переслали в министерство. Знаете, какой ответ я получила из минтранса? Мне сообщили, что доставляют домой только из аэропорта, а из обсерватора люди должны добираться самостоятельно. Но ведь моряков никто ни о чем не спрашивал. Их посадили в машину, и с мигалками, как преступников, доставили в обсерватор. Можно подумать, они бы убежали,

- Ирина Николаевна с трудом скрывала свое возмущение.

Особенно ее поразила фраза в официальном ответе, который подписал заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виталий Спиридонов.

- Решение об организации доставки жителей Республики Карелия из мест обсервации, находящихся на территории других регионов, принимается по каждому случаю индивидуально, - любезно сообщает взволнованной женщине чиновник.

Хочется спросить: и что дальше? Если нужно индивидуально, то решайте индивидуально, для этого мы, налогоплательщики, и платим вам немаленькую зарплату. Но в ответе так и сквозит, дескать, отстаньте от нас со своими моряками, не до мелочей.

Ирина Николаевна не сдалась и стала настойчиво добиваться «индивидуального решения»:

- Я стала названивать и в минздрав, и в администрацию главы РК, и в минтранс. В минздраве ко мне хорошо отнеслись, помощник Охлопкова постоянно мне отзванивался, но, видимо, они не располагают транспортом. Я, когда звонила, ссылалась на постановление губернатора. А мне отвечали, мол, вы не так поняли. Как же не так, если на официальном правительственном сайте все расписано. В Роспотребнадзоре мне подтвердили, что обязательно из обсерватора «чистеньких» должны доставить в Карелию.

Ирине Николаевне все же удалось пробить «бюрократический заслон». 3 июня у Алексея и его товарищей заканчивалась время изоляции. В администрации главы РК пообещали предоставить автобус для доставки людей в Петрозаводск.

Накануне Алексей получил подтверждение, что автобус обязательно будет. Правда, он немного волновался. В обсерваторе, рассказал Алексей, находился петрозаводчанин, с которым он постоянно переписывался в чате:

- В конце мая он выписался. Ему за неделю позвонили и сообщили, что в 10 утра его будет ждать автобус. Автобус приехал и отвез его до Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Дальше ему пришлось добираться до Петрозаводска поездом, в поезде он подписал бумагу, что ему еще 14 дней сидеть дома в самоизоляции.

История «эвакуации» завершилась благополучно. 3 июня в обсерватор прибыл комфортабельный автобус. Алексей сообщил, что всего в автобусе оказалось восемь пассажиров, которых доставят в Петрозаводск. С Алексеем мы разговаривали, когда он был уже на пути к дому и не скрывал своей радости. Жаль только, что для того чтобы государственная машина заработала в соответствии с распоряжением губернатора, Ирине Николаевне пришлось неделю осаждать органы власти. Почему-то, когда речь идет о благополучии граждан, не наделенных властными полномочиями и солидными должностями, чиновники способны работать только «из-под палки».

Антонина Кябелева