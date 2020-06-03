Мэрия Петрозаводска объявила о вакансии руководителя

Вакансия руководителя подведомственного учреждения МКУ «Управление капитального строительства г. Петрозаводска» появилась в администрации столицы Карелии, сообщает пресс-служба мэрии.

Кандидат должен иметь высшее образование, не менее пяти лет опыта работы в области градостроительства и на руководящих должностях, знать нормативную базу в строительстве.

В обязанности будет входить планирование, организация, координация и контроль над деятельностью предприятия; организация строительства и строительного контроля объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, дорог.

Также руководителю предстоит осуществлять контроль исполнения графиков производства работ подрядчиком, отвечать за договорную деятельность; соблюдение технологии производства работ, отвечать за приемку выполненных работ и другие обязанности.

Желающие получить должность могут отправлять резюме на адрес электронной почты: anna.myasnikova@petrozavodsk-mo.ru.