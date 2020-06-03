03 июня 2020, 19:48
В Петрозаводске велосипедистам подарили световозвращающие жилеты
Акция «Стань заметнее» прошла в День велосипеда
3 июня, во всемирный День велосипеда, сотрудники петрозаводской Госавтоинспекции провели акцию «Стань заметнее».
В ходе мероприятия сотрудники дорожной полиции напомнили любителям двухколесного транспорта о правилах безопасности при управлении велосипедом.
А в подарок велосипедисты получили от сотрудников ГИБДД световозвращающие жилеты.
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска