В Петрозаводске велосипедистам подарили световозвращающие жилеты

3 июня, во всемирный День велосипеда, сотрудники петрозаводской Госавтоинспекции провели акцию «Стань заметнее».

В ходе мероприятия сотрудники дорожной полиции напомнили любителям двухколесного транспорта о правилах безопасности при управлении велосипедом.

А в подарок велосипедисты получили от сотрудников ГИБДД световозвращающие жилеты.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска