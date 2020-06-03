03 июня 2020, 19:48
Общество

В Петрозаводске велосипедистам подарили световозвращающие жилеты

Акция «Стань заметнее» прошла в День велосипеда

3 июня, во всемирный День велосипеда, сотрудники петрозаводской Госавтоинспекции провели акцию «Стань заметнее».

В ходе мероприятия сотрудники дорожной полиции напомнили любителям двухколесного транспорта о правилах безопасности при управлении велосипедом.

А в подарок велосипедисты получили от сотрудников ГИБДД световозвращающие жилеты.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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велосипед
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Госавтоинспекция
новости петрозаводска
День велосипедиста
световозвращающий жилет