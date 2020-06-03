Маршрутки продолжают ездить с нарушениями в условиях пандемии

Автобусы продолжают ездить в Петрозаводске с нарушениями санитарных норм, несмотря на ежедневную инспекцию, которую проводят специалисты комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС городской администрации.

По сообщению пресс-службы мэрии, фирмы, обслуживающие автобусные маршруты, не полностью привели транспорт в соответствие с санитарными требованиями, установленными распоряжением главы Карелии. За два дня было выявлено десять нарушений. По итогам рейдов были составлены акты, на основании которых в отношении перевозчиков будет проведено административное расследование.

Ревизоры следят в троллейбусах и автобусах за численностью пассажиров, соблюдением «масочного режима», контролируют проведение санитарной обработки, проверяют наличие дезинфицирующих средств. Отмечается, что в ходе проверки в ПМУП «Городской транспорт» отмечено, что замечания, на которые было указано ранее, устраняются.

Петрозаводчане также могут сообщать в ЕДДС по номеру «051» о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, нарушениях расписания или ограничений, связанных с распространением коронавируса.