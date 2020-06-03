Парфенчиков рассказал, как Карелия будет праздновать свой юбилей

Глава республики в интервью на ГТРК «Карелия» рассказал о праздновании столетия республики в условиях коронавируса. Короткий отрезок опубликован на странице руководителя региона в социальной сети.

По словам Артура Парфенчикова, было принято решение о том, чтобы направить большую часть денег, которая была запланирована на праздничные мероприятия, на социально-экономические цели.

«Что-то дополнительно отремонтируем, что-то дополнительно купим для той же медицины. Какую-то школу, может быть, отремонтируем, улицу, там, где особенно население подсказывает нам, что это нужно сделать»,

- рассказал глава.

Парфенчиков предложил, «встречать праздник какими-то действительно достижениями, какими-то введенными объектами дополнительными, стройками, новым оборудованием для наших больниц».

Полную версию интервью можно будет увидеть в 7 июня в 8:00 на телеканале «Россия-1», а также 8 июня в 17:30 на телеканале «Россия -24».