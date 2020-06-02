Приют для бездомных животных загорелся в Петрозаводске

Вчера, 1 июня, в 9 часов 32 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок: горожане заметили, как горит крыша деревянной хозяйственной постройки, расположенной на проезде Строителей.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то огонь уже чувствовал себя полноправным хозяином. С пожаром брандмейстеры справились за короткое время, но огонь успел натворить бед.

В результате пожара деревянная постройка, где находилась столовая для бездомных животных, была повреждена на площади порядка 30 квадратных метров. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас по этому происшествию проводится проверка.