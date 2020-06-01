Водитель маршрутки заработал штраф за разговор по телефону

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о водителе автобуса №22, который заработал себе штраф, разговаривая во время движения по телефону.

По сообщению дорожной полиции, 1 июня водителя автобуса привлекли к административной ответственности за пользование во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска