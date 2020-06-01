01 июня 2020, 19:44
Происшествия

Водителю грозит уголовное наказание за пьяную езду в Карелии

43-летний нарушитель был остановлен нарядом ГИБДД на дороге Шуйская – Гирвас

Лишенный прав за пьяное вождение мужчина снова сел за руль. 43-летний нетрезвый нарушитель за рулем автомобиля ВАЗ был остановлен 1 июня в 00:05 часов на 68 км автодороги Шуйская – Гирвас.

«Мужчина, будучи лишенным права управления за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения, за что теперь ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ», - добавили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД РК

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Метки: 
Госавтоинспекция РК
новости Карелии
нетрезвый водитель
транспорт