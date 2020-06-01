Водителю грозит уголовное наказание за пьяную езду в Карелии

Лишенный прав за пьяное вождение мужчина снова сел за руль. 43-летний нетрезвый нарушитель за рулем автомобиля ВАЗ был остановлен 1 июня в 00:05 часов на 68 км автодороги Шуйская – Гирвас.

«Мужчина, будучи лишенным права управления за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения, за что теперь ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ», - добавили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД РК