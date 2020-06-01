Нетрезвый водитель стал пешеходом после встречи с ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии остановили автомобиль «Лада-2114» вечером 31 мая в Кондопожском районе. При проверке оказалось, что за рулем находится 35-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование, в связи с чем в отношении него был составлен административный материал.

По сообщению дорожной полиции, нарушителю предстоит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя был помещен на штрафную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция РК