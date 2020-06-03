Жителей Кемского района перевозят в обсерваторы по всей республике

3 июня в 10 утра начата транспортировка контактных граждан из вахтового поселка Белопорожской ГЭС в обсерваторы Петрозаводска и районов Карелии, сообщает минздрав республики.

«В 10 часов утра начнется транспортировка контактных граждан из вахтового поселка Белопорожской ГЭС. Их разместят в обсерваторах Петрозаводска, Медвежьегорского, Беломорского, Кондопожского, Сегежского и Кемского районов. Минздрав Карелии держит на контроле организацию питания этих граждан с соблюдением противоэпидемических мер»,

- сообщает на своей странице министр Охлопков.

Он также сообщает о состоянии людей:

«Вчера в Беломорскую ЦРБ доставлено со стройплощадки 30 человек, всем выполнена СКТ. Выявлено 4 человека с подтвержденной ковидной инфекцией, 8 - с отрицательными тестами, но с температурой, 18 человек - с условно- положительными тестами. Двое больных с пневмонией направлены в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн, 8 пациентов с лихорадкой - в инфекционное отделение Лоухской ЦРБ (в Чупу), по 10 человек – в ковид-отделения в Костомукше и Пряже».

Напомним, крупнейший очаг коронавируса был выявлен на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе 31 мая.