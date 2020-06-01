Коронавирус выявлен у 37 строителей Белопорожских ГЭС в Карелии

Очаг коронавируса выявлен на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе. По сообщению оперативного штаба Карелии, «37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке». Там работают медики и эпидемиологи.

Все ковид-положительные работники изолированы. В ближайшее время их доставят в Беломорскую ЦРБ для обследования.

«Если будет диагностирована пневмония, пациентов направят в монопрофильный центр по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже и Беломорске», - говорится в сообщении оперштаба. – «На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты».



Ранее Минздрав республики направил на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов. При необходимости будет развернут выездной госпиталь.