В Петрозаводске забили фонтаны

В Первый день лета и День защиты детей в столице Карелии заработали фонтаны.

По традиции торжественно запустили «Молекулу фуллерена» на Студенческом бульваре. Как рассказали в пресс-центре мэрии, в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки массовый праздник провести не удалось.

Всего в Петрозаводске заработало пять фонтанов. В частности, на Студенческом бульваре, у кафе «Нойбранденбург», на Березовой аллее, а также у портретной галереи «Героям Советского Союза» – фонтан «Плачущий камень» и в сквере имени Элиаса Леннрота – «Калевала».

Фото: пресс-служба администрации города