Парк «Рускеала» открылся исключительно для пассажиров ретропоезда

Горный парк «Рускеала» в Сортавальском районе возобновил работу. Увидеть одну из красот Карелии смогут гости, которые приедут в республику на ретропоезде «Рускеальский экспресс». При этом им разрешено не соблюдать двухнедельный самокарантин.

По сообщению пресс-службы правительства республики, пассажиры экспресса проходят термометрию и обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Помещения и кассы парка снабжены санитайзерами. Диспенсеры с дезинфицирующими средствами установлены также на перроне станции «Горный парк Рускеала».

Посетителям парка придется носить маски и соблюдать дистанцию «во всех точках контакта на территории парка (кассы, кафе, туалетные комнаты, экскурсии)».

«Гостям рекомендуется использовать маски даже вдали от мест контакта с другими гостями и сотрудниками парка»,

- говорится в сообщении пресс-центра правительства.

Экскурсии по наземной части парка будут организованы для групп по 10 человек, по подземной – по 5. Каждый час сотрудники парка проветривают и убирают помещения, проводят дезинфекцию поверхностей. Вдобавок в парке появился постоянный медпункт, куда при необходимости можно обратиться за помощью врача. На территории парка работает кафе, предлагающее выпечку и напитки. Обслуживание производится навынос.