Более 16 тысяч человек в Карелии полностью привились от коронавируса

В Карелии продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса. Руководитель Минздрава региона Михаил Охлопков сообщил в соцсети, что первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 26 852 человека, вторым компонентом - 16 790 человек. Прививку против ковида сделали 12 223 жителя Карелии старше 60 лет.

В республике развернуты стационарные и мобильные пункты вакцинации. Один из них работает с полудня до 18 часов в одном из ТРЦ на Древлянке. Чтобы сделать прививку в поликлинике, потребуется заранее записаться по номеру 122, по номеру регистратуры лечебного учреждения или в личном кабинете на Госуслугах.

С начала пандемии в Карелии коронавирусом заболели 41956 человек, поправились 38078, умер 331 пациент. (фото bbc.com)