Автомобили тонут в луже у площади Маршала Мерецкова

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказали о коммунальном бедствии на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске.

Судя по комментариям, с 5 марта на выезде с набережной на улицу Мерецкова образовалась гигантская лужа. Неожиданное препятствие из смеси воды, снега и льда, удается преодолеть не всем. Автомобили застревают и тонут в этой луже. Другие на свой страх и риск объезжают по тротуару, нарушая тем самым правила дорожного движения.

«На перекрестке Ла-Рошель - Мерецкова трешь, лужа и бугры все застревают»,

- сообщили утром 10 марта пользователи группы.

«Сегодня с утра по ул. Ла-Рошель лучше не ехать, там окончательно прорвало трубу, улица затоплена, машины застревают, большой затор из машин»,

- говорится в другом сообщении.

«Утром проезжал, девушка на «Тойоте» сидела во льду, с оторванным с поломанным бампером», - оставляют комментарии читатели паблика.

«Объезжают по тротуару около памятника».

«Все едут по тротуару, службы города не работают!».

Камера компании «Ситилинк» запечатлела, в какую ледяную ловушку сегодня утром в этом месте попали машины.