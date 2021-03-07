07 марта 2021, 16:22
Соцсети

Жители Карелии повстречали косуль в двух районах республики

Животные вышли к людям в Лахденпохском и Калевальском районах

В поселок Вятиккя в Лахденпохском районе заглянули косули. Животных из рода оленей сфотографировали в саду на берегу озера. На кадрах, опубликованных в паблике «Лахденпохья-Навсегда!», запечатлены несколько косуль.

«Голодные гости в саду. Вятиккя»,

- сказано в сообщении паблика.

В Калевале на днях также сфотографировали лесную гостью. Сообщение появилось в паблике «Подслушано в Калевале».

Косуля прогуливалась по снегу среди берез. Пользователи сообщества рассказали, что видели косулю утром 6 марта у церкви Петра и Павла.

Обсудить
просмотр
183436
Метки: 
Соцсеть
новости Карелии
косуля
Лахденпохский район
Калевальский район