Жители Карелии повстречали косуль в двух районах республики

В поселок Вятиккя в Лахденпохском районе заглянули косули. Животных из рода оленей сфотографировали в саду на берегу озера. На кадрах, опубликованных в паблике «Лахденпохья-Навсегда!», запечатлены несколько косуль.

«Голодные гости в саду. Вятиккя»,

- сказано в сообщении паблика.

В Калевале на днях также сфотографировали лесную гостью. Сообщение появилось в паблике «Подслушано в Калевале».

Косуля прогуливалась по снегу среди берез. Пользователи сообщества рассказали, что видели косулю утром 6 марта у церкви Петра и Павла.