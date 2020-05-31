Количество заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 9 268 новых случаев коронавируса, 138 из них – летальные, сообщает оперштаб.

Общее число зараженных в РФ достигло 405 843, из них 4 693 летальные, выздоровели 171 883 пациента. Россия остается на третьем месте в мире по количеству заболевших после США и Бразилии.

В Карелии за минувшие сутки подтверждено 15 новых случаев коронавируса: Петрозаводск -7 человек, Кондопога – 1 человек, Суоярвский район (поселок Найстенъярви) – 1 человек, Олонецкий район (деревня Мегрега) – 1 человек, Беломорск – 5 человек. В большинстве – это контактные случаи.