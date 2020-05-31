Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях заражения COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях напомнил, что за минувшие сутки в Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса: еще 7 человек заболели в столице Карелии, 1 заболевший выявлен в Кондопоге, 1 – в поселке Найстенъярви Суоярвского района, 1 – в деревне Мегрега Олонецкого района и еще 5 человек заболели в Беломорске.

«В большинстве – это контактные случаи. В связи с чем еще раз напоминаю, что поэтапное снятие ограничений не надо расценивать как ослабление режима и возможность пренебречь мерами безопасности. Разрешая работу тех или иных объектов, мы компенсируем это требованиями соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, проводить дезинфекцию помещений, транспорта и т.д. Эти меры обязательны к исполнению и организациями, и гражданами»,

– пишет глава Карелии.

По его данным ппидемиологическая ситуация на 31 мая выглядит следующим образом:

– 445 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (+15 новых случаев за сутки, в том числе 1 ребенок);

– 171 человек выписан (+7 человек за сутки, из них 1 житель Сегежи, 3 – из Прионежья и 3 – петрозаводчане);

– всего проведено 40563 исследования (+984 за сутки);

– 4398 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 120 человек);

– 21 человек находится в местах обсервации;

– 502 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+8 за сутки), 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.