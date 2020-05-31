Женщины обокрали гараж односельчанина в Карелии

Сотрудники уголовного розыска Калевалы раскрыли кражу, сообщает пресс-центр МВД по РК

В ОМВД России по Калевальскому району поступило заявление о краже от жителя одного из поселков. Мужчина сообщил, что из его гаража похищены автозапчасти – рессоры и болты от машины УАЗ. Ущерб он оценил в 2 500 рублей.

Оперативники выяснили, что гараж долгое время находился без присмотра, не был оборудован запорами и закрывался с помощью проволоки. Этим обстоятельством воспользовались подозреваемые – две местные жительницы, живущие неподалеку. Женщины пришли к постройке, открыли ворота и похитили запчасти. После чего сбыли их за 300 рублей в этом же поселке.

Полицейскими изъято похищенное имущество, в отношении 39-летней и 35-летней подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.