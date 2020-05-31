Опубликовано расписание пригородных и междугородних автобусов

Автовокзал Петрозаводска опубликовал расписание пригородных и междугородних автобусов с 1 июня 2020 года.

Расписание пригородных автобусов в хорошем разрешении можно посмотреть здесь.

Расписание до аэропорта «Петрозаводск» здесь.

Расписание междугородних автобусов здесь.

Автовокзал возобновляет свою работу, со следующими ограничениями:

1. Временно не будут выполняться рейсы:

– по междугородным маршрутам № 519 «Петрозаводск – Олонец», № 516/517 «Петрозаводск – Сортавала через Олонец», № 518 «Петрозаводск – Салми через Олонец»;

– по межрегиональным маршрутам № 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец»; № 1098 «Петрозаводск – Санкт-Петербург» (перевозчик Эколайнс), № 2342/807 «Петрозаводск – С.-Петербург через Сортавала», № 9900/2388 «Петрозаводск – Вологда через Вытегру»;

– по международному маршруту № 901 «Петрозаводск – Йоэнсуу через Сортавала».

2. Проезд на автобусах маршрутов № 527 «Петрозаводск – Сегежа через Кондопогу, Медвежьегорск», № 527А «Петрозаводск – Сегежа через Медвежьегорск», № 527Э «Петрозаводск – Сегежа Экспресс», № 528 и № 529 «Петрозаводск – Костомукша через Сегежу», № 528Э « Петрозаводск – Костомукша Экспресс», независимо от пункта посадки и пункта высадки пассажира, будет производиться только по именным билетам, оформляемым при предъявлении оригинала либо нотариально заверенной копии/ксерокопии действующего документа, удостоверяющего личность (паспорта, загранпаспорта, для детей в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении и т.д).

Посадка в автобусы вышеперечисленных маршрутов на любом остановочном пункте производится только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо его нотариально заверенной копии/ксерокопии;

3. Продажа билетов до городов Сегежа и Костомукша в кассах Петрозаводского автовокзала, равно как и посадка на любой остановке в автобусы регулярных маршрутов, следующие в эти города либо транзитом через эти города, а также въезд пассажира непосредственно в города Сегежа и Костомукша возможны только при предъявлении либо документа/специальной справки с отметкой о постоянной или временной регистрации в данных городах (или его нотариально заверенной копии/ксерокопии), либо при предъявлении оригинала специального разрешения/пропуска на въезд в город Сегежа и/или в город Костомукша;

4. Пассажиры рейсов № 528 и № 529 «Петрозаводск – Костомукша через Сегежу», не имеющие при себе документов, дающих право на въезд в г. Сегежа, должны покинуть салон автобуса на остановке «развилка Сегежа» (расположена у торгового комплекса «Топаз») на время выполнения автобусом заезда в г. Сегежа, составляющее порядка 30 мин.

5. Вход и нахождение пассажиров в здании Петрозаводского автовокзала и на его территории, включая перрон прибытия и платформы отправления, проезд по любому маршруту/любой части маршрута Петрозаводского автовокзала, нахождение на любом промежуточном (транзитном) или конечном остановочном пункте допускается только в средствах индивидуальной защиты (масках);

6. Вход в служебные и офисные помещения автовокзала строго ограничен. По любым вопросам работы автовокзала (движение автобусов, перевозка пассажиров и багажа, оформление различных справок, претензии и жалобы, кадровые вопросы и т.д.), пассажиры и посетители должны обращаться в справочное бюро автовокзала (работает ежедневно с 05:30 до 21:00 с несколькими 10-минутными и 30-минутными перерывами). При необходимости, дежурный по выдаче справок вызовет в справочное бюро ответственного работника, для разговора с пассажиром и, по возможности, оперативного решения вопроса по существу.

7. Работа любых пунктов общественного питания в здании Петрозаводского автовокзала и на его территории осуществляется только на вынос.

8. Лица с признаками ОРВИ в здание автовокзала и на его территорию, а также к посадке в автобусы не допускаются.

9. Салоны автобусов регулярно дезинфицируются. Просим отнестись с пониманием к возможной задержке отдельных рейсов по этой причине.

Пассажирам также рекомендуется:

– приобретать билеты на междугородные рейсы, а также на пригородные рейсы на Кондопогу удаленно, через телекоммуникационную сеть Интернет, как с использованием виджета (формы) на главной странице официального сайта Петрозаводского автовокзала по адресу avokzal.karelia.ru, так и на сторонних сайтах-партнерах biletnaavto.ru, tutu.ru, busfor.ru, na-avtobus.ru);

– при приобретении билетов в кассах Петрозаводского автовокзала, рекомендуется использовать безналичную/бесконтактную форму оплату;

– при желании измерить температуру тела, обращаться в медпункт автовокзала (находится в зале ожидания, после входа в автовокзал сразу направо), где квалифицированная медсестра произведет измерение бесконтактным инфракрасным термометром.

Автовокзал Петрозаводска напоминает, что вход в здание вокзала, нахождение на перроне прибытия и на платформах отправления, а также проезд в автобусах разрешается только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки). В зале ожидания автовокзала (то есть и у билетных касс тоже) разрешается одновременное нахождение не более 10-ти пассажиров и посетителей, поэтому просьба приходить на автовокзал заранее.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков 29 мая подписал распоряжение о возобновлении работы общественного транспорта. Пассажиров можно перевозить в автобусах вместимостью 18 и более посадочных мест. На муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах перевозчики должны обеспечить возможность оплатить проезд бесконтактным способом.

Общественный транспорт остается под запретом только в Олонецком районе, где резко выросло число заболеваний коронавирусом. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно.