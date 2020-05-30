30 мая 2020, 10:35
Общество

В Карелии снова смогут ездить автобусы

Глава региона распорядился возобновить работу общественного транспорта. Исключение сделано только для Олонецкого района

В Карелии возобновилась работа общественного транспорта. Пассажиров можно перевозить в автобусах вместимостью 18 и более посадочных мест, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети. Соответствующее распоряжение он подписал 29 мая.

Общественный транспорт остается под запретом только в Олонецком районе, где резко выросло число заболеваний коронавирусом. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно, отметил губернатор.

Напомним, работу общественного транспорта из-за эпидемии Артур Парфенчиков запретил в конце марта. Карелия стала первым регионом, где была введена такая мера. Президент России Владимир Путин к этому ограничению отнесся скептически, усомнившись в его целесообразности.

Обсудить
просмотр
168662
Метки: 
Новости
Карелия
ограничения
коронавирус
артур парфенчиков
Олонецкий район