В Карелии снова смогут ездить автобусы

В Карелии возобновилась работа общественного транспорта. Пассажиров можно перевозить в автобусах вместимостью 18 и более посадочных мест, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети. Соответствующее распоряжение он подписал 29 мая.

Общественный транспорт остается под запретом только в Олонецком районе, где резко выросло число заболеваний коронавирусом. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно, отметил губернатор.

Напомним, работу общественного транспорта из-за эпидемии Артур Парфенчиков запретил в конце марта. Карелия стала первым регионом, где была введена такая мера. Президент России Владимир Путин к этому ограничению отнесся скептически, усомнившись в его целесообразности.