30 мая 2020, 10:06
23 новых случая коронавируса выявлено в Карелии
Сразу четыре человека заболели COVID-19 в деревне в Кондопожском районе
В Карелии выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом. Девять больных подтверждено в Петрозаводске, четверо – Сегеже. Сразу четыре человека заразились в деревне Готнаволок Кондопожского района; в населенном пункте проживает менее двухсот человек.
Кроме того, три случая COVID-19 выявлены в Беломорске, два – в Кемском районе, один – в поселке Шуя Прионежского района. При этом за минувшие сутки в Карелии от коронавируса излечились девять человек.
В целом по республике зарегистрировано 430 заболевших. 164 человека выздоровели. За время эпидемии, по официальным данным, от COVID-19 умерли два человека.