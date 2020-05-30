23 новых случая коронавируса выявлено в Карелии

В Карелии выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом. Девять больных подтверждено в Петрозаводске, четверо – Сегеже. Сразу четыре человека заразились в деревне Готнаволок Кондопожского района; в населенном пункте проживает менее двухсот человек.

Кроме того, три случая COVID-19 выявлены в Беломорске, два – в Кемском районе, один – в поселке Шуя Прионежского района. При этом за минувшие сутки в Карелии от коронавируса излечились девять человек.

В целом по республике зарегистрировано 430 заболевших. 164 человека выздоровели. За время эпидемии, по официальным данным, от COVID-19 умерли два человека.