Врачей с хроническими болезнями освободят от работы с коронавирусом

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков поручил Минздраву Карелии проверить всех врачей, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в социальной сети после совещания с медиками.

– Врачи и весь персонал наших ковид-центров и отделений находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. То, что они сейчас делают, я назвал бы не только работой, а служением – людям и обществу. Конечно, при всех мерах предосторожности, случаи заражения все же не исключены. При этом люди с некоторыми заболеваниями имеют бОльшие риски повышенной тяжести течения коронавирусной болезни.

Поэтому дал поручение Минздраву проверить всех, кто оказывает непосредственную помощь пациентам. Считаю, что при наличии хронических болезней таких врачей следует перевести на другие участки работы,

– заявил глава региона.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» сообщал, что врачи жалуются на долгое изготовление тестов на коронавирус. Из-за этого зачастую задерживается выписка выздоровевших пациентов. Парфенчиков поручил Минздраву и Роспотребнадзору проработать этот вопрос.