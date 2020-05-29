Медики пожаловались Парфенчикову на сроки тестирования на Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня провел видеоконференцию с медиками республики, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19. Разговор продолжался три часа, сообщает управление пресс-службы губернатора. О итогах встречи кратко рассказал сам Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам губернатора, одной из главных проблем, с которыми сталкиваются врачи, являются слишком большие сроки выполнения анализов на коронавирус. Из-за этого зачастую задерживается выписка выздоровевших пациентов. Парфенчиков поручил Минздраву и Роспотребнадзору проработать этот вопрос.

Также глава назвал важной задачей реабилитацию пациентов, переболевших Covid-19.

Необходимо выработать общие принципы и конкретные рекомендации для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Нужно донести эту информацию до участковых врачей, которые будут наблюдать за восстановлением пациентов после болезни. Будем также проводить регулярные видеоконференции, подключая к ним, при необходимости, врачей других профилей, а также специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга,

- сообщил губернатор.

Парфенчиков также сообщил, что лечебные учреждения республики продолжают оснащать компьютерными томографами, которые позволяют лучше диагностировать болезнь и наблюдать за динамикой изменения легких. Так, в августе томографы заработают в Сегежской и Питкярантской ЦРБ, в центральном госпитале, в сентябре - в Республиканской инфекционной больнице.

Помимо прочего, Артур Парфенчиков попросил перевести с передовой работы с коронавирусными больными на другие участки тех медработников, которые имеют хронические заболевания. «Мы должны беречь здоровье наших врачей и медсестер», - отметил глава.