В мэрии рассказали, какие работы ведутся на улицах Петрозаводска

Городской комбинат благоустройства развернул широкий фронт работ в разных микрорайонах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на площади Ленина сотрудники комбината сажают многолетние цветы. На Березовой аллее и на Студенческом бульваре моют фонтаны. В сквере Ивана Сенькина продолжается омолаживающая обрезка кустарников.

Из парка Сенаторка вывозят мусор, а на площадях Гагарина и Ленина, в Гиперборейском и сквере Горсовета скашивают траву на газонах. На Кукковке, Зареке, Перевалке и Ключевой сгребают и вывозят смет и листву. В уборке традиционно задействованы техника и мобильные бригады.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на неудовлетворительную уборку Петрозаводска по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.