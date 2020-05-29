20 мешков мусора собрали сотрудники Минприроды на Лососинке

Сотрудники министерства природных ресурсов РК сегодня, в преддверии Дня эколога, решили выйти на субботник на уборку территории, прилегающей к реке Лососинка. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» во «ВКонтакте».

В итоге за час работы сотрудники министерства собрали 20 мешков мусора и привели в порядок территорию у детской площадки недалеко от стадиона «Спартак». При этом участники акции соблюдали необходимые ограничительные меры.

Сообщается, что всего в этом году планируется очистить от мусора 143 километра берегов карельских рек и озер. Проведение субботников разрешено в республике с 25 мая. Акции пройдут в этом году на всей территории Карелии.