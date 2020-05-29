29 мая 2020, 18:00
Общество

Россияне стали чаще страдать от тромбоза из-за самоизоляции

В период пандемии коронавируса здоровье сердечно-сосудистой системы у жителей страны резко ухудшилось

Жители России стали гораздо чаще жаловаться на тромбоз поверхностных и глубоких вен, пишет News.ru. По мнению флеболога Сергей Дробязго, возникновения этого заболевание связано с периодом самоизоляции.

«Доказано, что один из основных факторов риска возникновения тромбоза, помимо травм, - снижение двигательной активности. Именно по этой причине тромбы нередко образуются после перелома конечности, когда человек оказывается обездвиженным определённое время», - рассказал врач.

Доктор считает, что для профилактики возникновения заболевания необходимо совершать по 8–10 тысяч шагов в день. Ранее ученые рассказали о продукте, предотвращающем болезни сердца. Вместо вредных закусок медики посоветовали употреблять миндаль: орехи не только укрепят здоровье, но и помогут похудеть.

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Россия
врач
Сергей Дробязго
Здоровый интерес
Флеболог
тромбоз
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