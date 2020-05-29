Литературный конкурс стартовал в Петрозаводске

В республике продолжается прием заявок на литературный конкурс «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск».Творческий проект был организован силами Библиотечной Ассоциации РК и редакции журнала «Север».

«Принять участие в конкурсе могут жители региона, которые пишут литературные произведения на русском, карельском, вепсском, финском, а также языках других народов, проживающих на территории Карелии. Творческое состязание предусматривает три номинации: поэтическое произведение, литературное эссе и авторские сказки для детей. Конкурсные работы не должны быть где-то ранее опубликованы», - уточнили в мэрии.

Заявки на участие от жителей республики принимаются до 31 июля 2020 года. Итоги творческого состязания будут подведены в сентябре.