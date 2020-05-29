Масштабная дератизация стартует в Петрозаводске

1 июня в Петрозаводске стартует очередная акция по дератизации. Мероприятия продлятся две недели, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Администрация города приглашает поучаствовать в дератизации ТСЖ, управляющие компании, предприятия торговли, общепита и другие заинтересованные стороны. Дератизация пройдет на контейнерных площадках, в подвалах жилых домов, в детских садах, школах.

В мэрии напомнили горожанам, что мусор стоит выбрасывать только в специально предназначенные для этого контейнеры. Складировать отходы рядом с ними, а тем более в парках или других местах нельзя - это приводит к существенному росту популяции крыс.