Верховный суд принял к рассмотрению иск против Артура Парфенчикова

Верховный суд Карелии принял к рассмотрению коллективный административный иск, поданный против главы региона Артура Парфенчикова. Об этому порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в ВС РК. Рассмотрение иска запланировано на 25 июня.

На данный момент в заявлении значится 31 истец. Они требуют признать незаконным распоряжение главы Карелии от 31 марта. По мнению истцов, губернатор фактически ввел в республике чрезвычайное положение, лишив неопределенный круг граждан права на свободу передвижения и права на труд, гарантированных Конституцией Российской Федерации. По мнению авторов заявления, права граждан на свободу передвижения могут быть ограничены только федеральным законом.

Как ранее порталу «Петрозаводск говорит» рассказал один из истцов, тяжба против губернатора – это манифест, призванный заявить о правах граждан.

«Суды у нас работают на государство, и мы понимаем, чем закончится дело. Но если мы не будем ничего делать, будет еще хуже. Мы показываем, что мы против происходящего. Никто и не говорит, что эпидемии нет. Но государство должно оказывать помощь», – пояснила юрист Мария Трубникова.