Ученые рассказали о продукте, предотвращающем болезни сердца

Бесполезные снеки вполне можно заменить миндалем, считают ученые Королевского колледжа Лондона. Такой перекус поможет снизить не только холестерин, но и риск заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники в European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition.

В ходи исследования ученые опросили более шести тысяч респондентов. Все они тщательно заполняли дневники питания. Те, кто заменил чипсы и сухарики миндалем, смогли сбросить вес

«Те, кто употреблял миндаль, также придерживались более здоровой диеты с уменьшенным потреблением углеводов, соли и трансжиров. Окружность их талии стала меньше на 2,1 сантиметра, на индекс массы тела — на восемь килограммов на квадратный метр по сравнению с представителями другой группы, не употреблявшей орехи», - цитирует публикации «Вечерняя Москва».

Кроме того, в другом эксперименте ученые в течение шести недель давали миндаль и обычные закуски людям с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ходе эксперимента выяснилось, что замена 20 процентов потребляемых углеводов орехами снижает риск таких болезней более чем на 30 процентов.