Минюст решил не штрафовать россиян за собачий лай

Министерство юстиции России предложили закрепить в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях статью о нарушении тишины и покоя граждан. Она будет изменена в сравнении с первоначальным вариантом проекта, сообщает «Интерфакс».

Так, в новом проекте не предусмотрено наказания за нарушение тишины и покоя граждан «в форме бездействия». Ранее предлагалось, например, наказывать не только тех, кто громко слушает музыку, но и тех, кто «не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины». Таким образом, под санкции попадали бы и те, у кого в квартире лает собака или кто не отключил неисправную сигнализацию.

В новой версии кодекса предлагается считать наказывать за нарушение тишины и покоя граждан с 23 часов до 7 часов. Причем Но привлекать к ответственности будут лишь в случаях проявления явного неуважения к спокойствию граждан и злостного нарушения тишины в ночное время. Штраф – от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Сейчас санкции за шум по ночам предусмотрены только в региональных законах об административных правонарушениях. Так, в Карелии запрещено нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов, а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов. За это предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.