29 мая: главные видео, фото и новости дня

– Два автомобиля жестко столкнулись на Кукковке. Авария могла произойти в момент смены сигналов светофора.

– Синоптики рассказали о погоде в Карелии в первые дни лета. Публикуем прогноз от республиканских и федеральных метеорологов на выходные дни и начало следующей недели.

– В Карелии выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом. Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 25 человек.

– Восемь человек госпитализированы с пневмонией в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Мужчине, убившему россиянина в Камбодже, вынесен приговор в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Военный суд вынес приговор за репост против президента России. По мнению Дениса Вилкова, уголовное дело появилось из-за митингов против закрытия НАЗа.

– Верховный суд принял к рассмотрению иск против Артура Парфенчикова. Более тридцати жителей Карелии решили доказать незаконность распоряжения, которым глава региона ограничил свободное передвижение граждан.

– Колесо отлетело от троллейбуса и разбило витрину в Петрозаводске. Городская камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в центре карельской столицы.

– Велосипедист сбил пешеходов в Петрозаводске и поехал дальше. Городская камера наблюдения засняла странный эпизод в центре карельской столицы.

– 20 мешков мусора собрали сотрудники Минприроды на Лососинке. Экологические акции пройдут в этом году на всей территории Карелии.