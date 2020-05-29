Мужчине, убившему россиянина в Камбодже, вынесен приговор в Карелии

В Карелии на основании вердикта присяжных вынесен приговор гражданину России, признанному виновным в убийстве соотечественника в Королевстве Камбоджа, сообщает СУСК по РК.

Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль Королевстве Камбоджа, в ходе совместного распития спиртного с соотечественником из России, напал на него в ходе конфликта и причинил множественные колото-резаные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Королевство Камбоджа и прибыл на территорию Российской Федерации, где был задержан.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемом ему преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в июле 2015 года СМИ сообщили об убийстве гражданина России в Камбодже. Как выяснилось, убит был уроженец Петрозаводска. После того, как родственники погибшего узнали о его убийстве, они обратились в Следственный комитет Российской Федерации по Республике Карелия. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело, в рамках которого и задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. На момент совершения преступления убийце - жителю карельской столицы - было 28 лет.

Преступление было раскрыто благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК. По уголовному делу собраны все необходимые доказательства, в том числе на территории Королевства Камбоджа, проведены необходимые судебные экспертизы.