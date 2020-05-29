Особый противопожарный режим установлен в Карелии

В Карелии с 28 мая введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава республики, сообщил на своей странице в соцсети министр природных ресурсов Карелии Алексей Щепин.

В связи с увеличением числа лесных пожаров и установившимся III классом пожарной опасности в республике запрещено разводить костры в лесах.

На период действия режима будет организовано патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф больше – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если в результате пожара был причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность.

О лесных пожарах можно сообщать по телефонам прямой линии лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.