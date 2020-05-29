Петрозаводчанам предложили поучаствовать в субботнике

Жителям столицы Карелии предложили поучаствовать в весеннем субботнике. Из-за пандемии коронавирусной инфекции петрозаводчан, желающих привести в порядок город, попросили не собираться группами более 10 человек.

«28 мая жители Сулажгорского Кирпичного Завода провели очередной субботник, убрав территорию старого стадиона. В ближайшее время активисты планируют очистить от мусора парковую зону. В центре Петрозаводска (у площади Кирова) и на Древлянке (на улице Попова) сотрудники Городского Дома культуры привели в порядок дворовую территорию учреждения»,

- рассказали в администрации.

Желающие принять участие в мероприятии должны предупредить сотрудников управления благоустройства и экологии о месте и предполагаемой дате субботника - активным горожанам выдадут перчатки и мешки.

Собранный мусор нужно оставить на месте, сфотографировать и послать снимок с точным указанием адреса сотрудникам мэрии через месседжеры Viber или WhatsApp. Отходы вывезут. Телефон для связи: +79214502738.