В Карелии присяжные признали мужчину виновным в убийстве в Камбодже

В Карелии присяжные заседатели признали россиянина виновным в убийстве соотечественника в Камбодже.

По сообщению Следственного комитета по Карелии, мужчину признали виновным в убийстве и незаконном приобретении специальной техники для негласного получения информации.

«Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемых ему преступлениях. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор»,

- говорится в сообщении СК.

Установлено, что в июле 2015 года мужчина во время отдыха в городе Сиануквиль в ходе распития спиртного с соотечественником напал на него во время конфликта. Жертве были причинены множественные колото-резаные повреждения, от которых потерпевший скончался. Нападавшему мужчине удалось покинуть Королевство в течение нескольких часов. Однако в России он был задержан. Ко всему прочему мужчина с помощью специальной техники незаконно записывал разговоры.